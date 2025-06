Fix: Sturm muss Co-Trainer Michael Madl ersetzen

„Mike hat in der letzten Saison sowohl bei Sturm II als auch in weiterer Folge bei den Profis hervorragende Arbeit als Co-Trainer geleistet und war ein wichtiger Bestandteil des Trainerteams“, sagt Sturm-Sportchef Michael Parensen. „Wir bedauern seine Entscheidung, den SK Sturm aus persönlichen Gründen mit Start der neuen Saison zu verlassen, haben aber mit Martin Lassnig bereits einen sehr guten Ersatz für ihn gefunden. Martin konnte als Co-Trainer bei Austria Klagenfurt viel Erfahrung in der Bundesliga sammeln und passt mit seiner Persönlichkeit, positiven Emotionalität und Arbeitsweise ideal in unser Team.“