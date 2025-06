Lebensmittel bei uns teurer als in Deutschland

Ausgewählte Markenprodukte in je zwei Online-Supermärkten in den beiden Ländern beliefen sich bei einem Vergleich von 70 identen Produkten im Schnitt in Österreich auf 27 Prozent mehr, heißt es in einer Aussendung der AK am Montag. Ohne Mehrwertsteuer waren die Produkte demnach im Schnitt um 23 Prozent teurer.