Die ersten Schüler kehren in Grazer BORG zurück

Am Montag beginnt eine „neue Normalität“ am BORG Dreierschützengasse in Graz. Nach dem schrecklichen Amoklauf vor zwei Wochen kehren die ersten Schülerinnen und Schüler, die sich dazu in der Lage fühlen, in das Schulhaus zurück – freilich nur in ausgewählte Bereiche und unter Betreuung von Spezialisten.