Atomarer Abgrund

Was wurde eigentlich aus unserer Neutralität? Dem legendären Bruno Kreisky käme wohl das Grausen, müsste er den fahrlässigen Umgang mit dieser Säule unserer Zweiten Republik noch erleben. Österreichs offizielle Vertreter huldigen der einen Kriegspartei und verdammen die andere. Die neue rot-weiß-rote Außenpolitik stellt für viele eine herbe Enttäuschung dar. Das Herumfuchteln mit dem moralischen Zeigefinger erinnert an die letzte Außenministerin Deutschlands, die einen Bock nach dem anderen geschossen hat. Uns wird eine in Brüssel formulierte NATO-Position in belehrendem Ton präsentiert.