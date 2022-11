Meloni will Telecom Italia staatlich kontrollieren

Italiens neue Regierung um Premierministerin Giorgia Meloni will das Netz der Telecom Italia (TIM) unter staatliche Kontrolle bringen, um die Digitalisierung der Wirtschaft zu beschleunigen. „Das Netz muss unter öffentlicher Kontrolle stehen“, sagte Industrieminister Adolfo Urso auf einer Wirtschaftskonferenz in Rom am Montag und bezeichnete die Privatisierung von Italiens ehemaligem Telefon-Monopolisten im Jahr 1997 als „Fehler“.