Blauer Höhenflug | Blau-gelbe Bonbonniere

Blauer Höhenflug. Wir erinnern uns: Herbert Kickl werde die Freiheitlichen wieder stabilisieren - aber mit ihm an der Spitze könnten die Blauen nie mehr als 20 Prozent erreichen. Das galt noch vor kurzer Zeit als eine Art politisches Naturgesetz. Und jetzt? Segeln die Freiheitlichen trotz/mit/wegen Herbert Kickl in lichte Höhen. In aktuellen Umfragen rangiert die FPÖ mit 25 Prozent in der Nationalrats-Sonntagsfrage schon knapp vor der SPÖ und weit vor der ÖVP auf Platz 1. „Die FPÖ hat im Themenwettbewerb einen Vorteil. Alles, was Zuwanderung betrifft, kommt ihr zugute“, sagt etwa Politprofessor Peter Filzmaier. Denn erstmals seit 2015 habe die FPÖ ihr Lieblingsthema wieder zurück. Ibiza und Co. scheinen vergessen, findet Filzmaier, stattdessen dominierten ÖVP-Skandale. Die Zuwanderungsdebatte wird derzeit fast täglich neu befeuert - etwa durch die Halloween-Ausschreitungen in Linz, durch Grenzschutz- und Zeltdebatten. Die ÖVP kann im Gegensatz zur Kurz-Ära in der Asyl- und Fremdendebatte derzeit nicht mehr punkten. Je mehr sie diese Debatte befeuert, umso mehr spielt sie der FPÖ in die Hände. So führt das zum blauen Höhenflug - bei gleichzeitigem türkis-schwarzen Sturzflug.