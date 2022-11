Nun verhandelt Gewessler um unsere Zukunft

„Bei der COP müssen wir weitere Schritte setzen, um die Emissionen massiv zu reduzieren, und das so schnell wie möglich. Denn wir sind von unserem Ziel, den menschengemachten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, weit entfernt. Zum anderen geht es um die Frage, wie Industriestaaten jene Länder am besten unterstützen können, die am meisten unter den Folgen leiden“, skizziert die Ressortchefin die Probleme. Ihr Credo: "Als EU werden wir unseren Beitrag leisten und sind auf Kurs, die Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent zu senken."