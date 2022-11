UNO-Weltgipfel: Heißer Kampf um Klima-Milliarden

In Ägypten steht heißes Ringen ums Geld an

Jetzt sind daher besonders beim Entschädigungsfonds heiße Poker angesagt! Zumal allein die 58 besonders gefährdeten Staaten ihre Kosten in den letzten 20 Jahren mit 587,3 Milliarden Euro beziffert. Laut einer Studie der London School of Economics könnten die klimabedingten Verluste bis 2050 auf 1,0 bis 1,8 Billionen Dollar steigen - pro Jahr!