Unsachgemäß gelagerte Pyrotechnik beschlagnahmt

Durch die Markenbezeichnung recherchierten die Beamten den Ursprung der Ware. Bei einem gemeinsamen Einsatz in Zusammenarbeit mit dem Magistrat wurde das Lager in Favoriten entdeckt. In der Verkaufsstelle entdeckten die Polizisten - wie von krone.at bereits am Freitag berichtet - nicht sachgemäß gelagerte Pyrotechnik.