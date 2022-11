Bub (14) hortete daheim 2000 illegale Knallkörper

Mehrere Tipps hatten die Polizisten auf die Spur gebracht. In den Fokus rückte der Bereich des Gutraterplatzes in Ottakring, dort würde illegal mit Pyrotechnik gehandelt, so der Hinweis. Tatsächlich konnten die Beamten bei einer Schwerpunktaktion am frühen Dienstagnachmittag einen 14-Jährigen stoppen, und entdeckten in dessen Rucksack gleich mehrere Blitzknallkörper - illegal in Österreich. Verboten deshalb, weil laut Polizei die Sprengkraft viel höher sei als hierzulande erlaubt. Schwere Verletzungen - etwa Knalltraumata oder Verletzungen an den Händen - würden im Ernstfall drohen.