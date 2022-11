Vorstoß erwartet: Moskau befestigt jetzt die Krim

Vorstoß „ohne unnötiges Risiko“

Ukrainische Angriffe auf die Nachschubrouten der Russen hätten deren Position in Cherson unhaltbar gemacht. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte am Mittwochabend betont, dass der Rückzug der russischen Besatzer in erster Linie den Erfolgen der ukrainischen Streitkräfte zu verdanken sei. Gleichzeitig rief er zur Zurückhaltung auf. Das Militär werde sich weiter „ohne unnötiges Risiko“ bewegen, erklärte Selenskyj in einer Videoansprache.