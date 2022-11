Reparatur der Krim-Brücke kann ein Jahr dauern

Spott-Briefmarke herausgegeben

Putin hatte nach der Beschädigung am 8. Oktober von einem ukrainischen „Terrorakt“ gesprochen, die Ukraine streitet offiziell eine Beteiligung an dem mutmaßlichen Anschlag ab. Im Land wird der Schaden an der für den Nachschub der russischen Invasionstruppen in der Ukraine wichtigen Brücke groß gefeiert. Die Post brachte eine in der Bevölkerung sehr beliebte Sonderbriefmarke heraus, die Jack und Rose aus dem Film „Titanic“ auf der zerstörten Brücke zeigt (siehe oben). „Die Krim-Brücke als Zugabe“ ist die Marke betitelt.