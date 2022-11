Warnung: Zu viel Flüssiggas-Infrastruktur geplant

Der Run auf Flüssiggas sei in Europa, aber auch in Nordamerika, Asien, Afrika und Australien bemerkbar, sagte Bill Hare, Chef der Partnerorganisation Climate Analytics. Würden alle aktuell geplanten Projekte verwirklicht, treibe das den Ausstoß klimaschädlicher Gase wie CO₂ und Methan in gefährliche Höhen. Das gefährdet dann wiederum das Ziel, den Temperaturanstieg auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.