EU: „Erhebliches Risiko“ für Gas-Engpässe 2023

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht ein „erhebliches Risiko“ für einen Gasversorgungsengpass im kommenden Jahr in der EU. Nach Berechnungen der EU-Kommission könnten Ende des kommenden Sommers 30 Milliarden Kubikmeter Gas fehlen, um die Speicher in der EU zu füllen, sagte von der Leyen am Mittwoch im Europaparlament in Brüssel.