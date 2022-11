Kürbis-Kraut und Zander im knusprigen Strudelteig

Zander im Strudelteig

Zutaten: 1 Zanderfilet, 20g Parmaschinken, Salbeiblätter, Zitrone. Butter, Eidotter, Salz, 1 Strudelteigblatt.

Zubereitung: Das Strudelteigblatt mit flüssiger Butter und etwas Eidotter einpinseln. Den Parmaschinken der Länge nach und leicht überlappend darauflegen. Das Zanderfilet (ev. auch der Länge oder der Breite nach in gleiche Teile schneiden. Nach dem würzen, siehe untenstehend) kann man die Filet-Stücke übereinander klappen. Dadurch entsteht ein Kompakteres „Paket“.) mit Zitronenzeste, Salz und Salbei würzen und in den Parmaschinken einrollen. Jetzt mit dem Strudelteig zu einer straffen Roulade rollen und bei 160°C in Fett goldbraun ausbacken. Wie man die richtige Garstufe erkennt, erklärt uns Peter im Video.