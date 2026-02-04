Proteinreicher Internet-Trend „Cloud Bread“

Sportlich und proteinreich geht es heute bei Tanja Pfaffeneder in der Küche zu. Zu Gast ist „Philipp bewegt“, und gemeinsam testen sie einen Internet-Trend. Das „Cloud Bread“ geht gerade viral und ist ein Low-Crab-Brot, das nicht nur jene Menschen begeistert, die sich glutenfrei und ketogen ernähren. „Cloud Bread“ kann süß oder pikant zubereitet werden.