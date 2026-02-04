Proteinreicher Internet-Trend „Cloud Bread“

Sportlich und proteinreich geht es heute bei Tanja Pfaffeneder in der Küche zu. Zu Gast ist „Philipp bewegt“, und gemeinsam testen sie einen Internet-Trend. Das „Cloud Bread“ geht gerade viral und ist ein Low-Crab-Brot, das nicht nur jene Menschen begeistert, die sich glutenfrei und ketogen ernähren. „Cloud Bread“ kann süß oder pikant zubereitet werden.
Cloud Bread
Zutaten: 3 Eier, 70g fettarmer Frischkäse, 1 Prise Backpulver, ½TL Salz, 1 Prise Zucker
Zubereitung: Zuerst den Backofen auf 170 Grad Umluft vorheizen. Jetzt die Eier trennen und das Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. Die Eigelbe werden mit einer Prise Zucker, Backpulver und dem Frischkäse verrührt. Anschließend wird der Eischnee vorsichtig untergehoben. Nun das Backblech mit Backpapier belegen und mit etwas Abstand ca. 6–8 Portionen auf das Blech gelegt. Die Fladen ca. 20 Min. goldbraun backen und anschließend vollständig auskühlen lassen.
Das Cloud Bread kann mit Marmelade oder auch mit pikantem Belag (z.B. Hüttenkäse mit Avocado und Pinienkernen) belegt werden. Dazu ein weiches Ei – köstlich!
