„Auch mit 56 Jahren darf man immer noch träumen“

Die Meinungen der anderen hat Elisabeth Andexlinger einfach ausgeblendet und sich aus ihrer Komfortzone gewagt. Die 56-Jährige und ihr Ehemann haben die gemeinsam geführte Tanzschule in Linz verkauft, um sich ihre jeweiligen Herzenswünsche zu erfüllen. „Mit 50plus ist noch so viel Potenzial da!“, will Andexlinger andere ermutigen, es ihr gleichzutun: „Ich habe diesen Schritt noch keinen Tag bereut.“