Digital-Euro soll strategische Autonomie stärken

Europa kann nach Einschätzung von EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit einem digitalen Euro dem Vordringen ausländischer Konzerne im europäischen Zahlungsverkehr Paroli bieten. „Durch die Ausgestaltung von öffentlichem digitalen Geld können wir diesen Entwicklungen voraus sein“, sagte Lagarde am Montag in einer Videobotschaft für eine Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) und der EU-Kommission. Das Vertrauen in das Geldsystem könne so gesichert und Neuerungen gefördert werden. Europas strategische Autonomie werde dadurch gestärkt.