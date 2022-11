Klima-Aktivisten stürmen Amsterdamer Flughafen

Klima-Aktivisten haben in Europa auch am Samstag wieder für Chaos gesorgt. In Madrid klebten sich zwei junge Frauen an Bilder des spanischen Meisters Francisco de Goya. In Amsterdam stürmten Aktivisten zum Teil mit Fahrrädern den Flughafen Schiphol und hinderten Privatjets am Abflug. Auch zwei medizinische Flüge sollen betroffen sein.