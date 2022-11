Klima-Kleber & Co: „Das ist purer Öko-Egoismus“

Dass die Jugend unter den Klima-Fehlern der Älteren leiden muss, weist Perry zurück: „Unsere Generation hat die Grundlagen geschaffen. Wir haben das nicht alles vergurkt“. So habe man beispielsweise den Zugang zu sauberem Wasser ermöglicht und auch das Waldsterben, speziell in Österreich, in den Griff bekommen. Fehler der Vergangenheit in Bezug auf den Klimaschutz, die gibt es laut Perry „nicht wirklich“.