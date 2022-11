Asylkrise im Landtag: Wie voll ist unser Boot?

„Das Boot ist voll!“

Vor allem die schweren Ausschreitungen in Linz spielten ja der FPÖ in die Hände, die das Asylthema für eine Sondersitzung des Landtages auserkoren hatte. Klubchef Gernot Darmann ließ überhaupt keinen Zweifel: „Das Boot ist voll! Daher darf es keine weiteren Quartiere und keine weiteren illegalen Migranten in Kärnten geben.“