Nervenzusammenbruch im Chateau Marmont?

Britney Spears versetzt ihre Fans in große Sorge. Nur Stunden, nachdem ihre Scheidung von Sam Asghari rechtskräftig wurde, geriet sie am Mittwochabend im berühmten Chateau Marmont in einen heftigen Streit mit ihrem aktuellen Boyfriend, der damit endete, dass sie außer Kontrolle geriet, weinte, fast im Krankenwagen weggefahren und nur in Unterhosen aus dem Hotel gebracht wurde.