Auch in Kärnten mehr Aufgriffe von Flüchtlingen

Von besorgniserregender Situation weit entfernt

Obwohl sich auch in Kärnten die Anzahl der Aufgriffe verdoppelt hat, geht es an unseren Grenzen vergleichsweise ruhig zu. „Im Vergleich zum Vorjahr haben wir eine Steigerung von 400 auf 800 Aufgriffen“, sagt Rainer Dionisio von der Landespolizeidirektion. Von einer besorgniserregenden Situation sei man weit entfernt. Während der Flüchtlingskrise 2016 wurden in Kärnten 3226 Migranten aufgegriffen, 2017 waren es um ein Drittel weniger und in den Corona-Jahren gab es ohnehin nur, wie berichtet, 400 Personen.