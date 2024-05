Komplette Zuchtlinie ausgelöscht: Wolf erlegt!

Es waren schreckliche Bilder, die Manuel Fürhapter aus Außervillgraten am Morgen beim Besuch seiner Brillenschafe in ihrer Nachtpferch mitansehen musste. „Ich bin um 7 Uhr wie jeden Tag zum Stall, um die Tiere zu füttern und habe am Weg schon Schafe am Boden liegen gesehen“, schildert er.