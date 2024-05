Einheimische bleiben hartgesottene GTI-Fans

Der erwartete Ansturm von PS-Fans ist heuer bisher ausgeblieben. Lediglich eine Handvoll GTI-Piloten hat an diesem verlängerten Wochenende an den Faaker- und Wörthersee gefunden. „Wir hatten am 1. Mai einige Einheimische bei uns, die mit ihren Fahrzeugen gekommen sind“, erklärt Johann Pressinger von Camping Arneitz am Faaker See. „Viele waren es aber nicht. Und es ist alles sehr ruhig geblieben“, ergänzt Waltraud Dullingg, Pressesprecherin der Kärntner Polizei.