„Habe mich entschieden, nicht im Weg zu stehen“

Was passiert nach den Landtagswahlen Ende April?

Gute Frage. Nach dem 9. November werde ich anfangen in mich hineinzuhören, ob ich in meinen alten Beruf als Anwalt zurückkehre. Als Freiberufler ist man im Unterschied zu anderen, die ein Rückkehrrecht haben, eigentlich ein armes Schwein. Weil nach zehn Jahren muss man eigentlich wieder bei Null anfangen.



Ihre Kanzlei gibt es ja nicht mehr.

Nein, mein Kollege von früher ist schon in Pension gegangen. Ich muss natürlich Gespräche führen und schauen, ob das wieder was für mich ist. Gewisse Bereiche reizen mich schon, zum Beispiel Strafverteidiger.



Haben Sie die 30 Jahre Politik einmal bereut?

Nein, bereut habe ich es nie. Es waren ja immer unterschiedliche Phasen, ob als Gemeinderat oder später Stadtrat in Hallein. Dann nach zehn Jahren habe ich gesagt, dass es genug ist. Mit einer jungen Familie und einem Rechtsanwaltsbüro. Im Nachhinein denke ich mir, als Junge waren wir alle größenwahnsinnig, was man glaubt zu schaffen und auch schafft. Die letzten zehn Jahre als Regierungsmitglied waren dann einfacher. Die Kinder sind schon groß und du kannst dich auf ein Ding konzentrieren.



Würden Sie heute irgendetwas anders machen?

Gute Frage, es hat alles irgendwie seinen Sinn gehabt. Und wer weiß, vielleicht denke ich mir in ein paar Monaten, dass der Rücktritt zum richtigen Zeitpunkt war. Neuneinhalb Jahre waren schon eine lange Zeit. Ich habe gerade ein Foto eines Treffens der Soziallandesräte in der Steiermark gefunden, da bin ich der einzige, der noch im Amt ist. Und in der Zeit habe ich sechs Sozialminister erlebt.