Beauty-Operationen: Vom Wunsch zur Wirklichkeit

Stellen „Beauty-Eingriffe“ eben nur einen geringen Teil des Aufgabengebietes dar, stehen sie aber umso mehr im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das bestätigte Univ.-Doz. Dr. Greta Nehrer aus Wien: „Ein neues Phänomen ist entstanden, die sogenannte ,Snapchat-Dysmorphophobie‘. Über 50% der Plastischen Chirurgen in den USA berichten von Patienten, die aussehen wollen wie ihr gefiltertes Instagram-Ich.“ Auch bei uns weitet sich der Trend bereits aus. In der Altersgruppe der 19- bis 34-Jährigen ist eine besonders hohe Anzahl ästhetischer Anwendungen bemerkbar. Danach folgen Personen zwischen 61 und 64 Jahren, also jene, die in erster Linie Alterserscheinungen beseitigen bzw. abmildern wollen.