Aryna Sabalenka gegen Coco Gauff ab 15 Uhr LIVE

Sabalenka hat im über zwei Sätze hart umkämpften Halbfinale gegen Iga Swiatek, das sich für die Weltranglisten-Erste wie ein Finale angefühlt hat, die Regentschaft der Polin an der Seine beendet. Satz drei war mit 6:0 eindrucksvoll. „Mir wurde mein ganzes Leben lang erzählt, dass Sand nicht mein Ding ist, und ich hatte kein Selbstvertrauen“, gestand Sabalenka. Nun sei es in den vergangenen Jahren aber gelungen, ihr Spiel so weiterzuentwickeln, dass sie sich auch auf Asche wohlfühlt. „Jetzt spiele ich gern auf Sand“, sagt die Hartplatzspezialistin, die bisher bei den Australian Open (2023 und 2024) sowie bei den US Open (2024) triumphiert hat. „Wenn ich diese Trophäe gewinnen könnte, würde es uns die Welt bedeuten“, bezog sie auch ihr Team in die Hoffnungen mit ein.