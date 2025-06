Was hinter dem Knacken in den Gelenken steckt

Ein Knacken im Knie, Schnappen in der Hüfte oder Knirschen in der Schulter – viele Menschen sind verunsichert, wenn ihre Gelenke Geräusche machen. Häufig ist die Angst, es könne sich um eine ernsthafte Schädigung handeln, aber unbegründet. „Gelenkgeräusche sind in der Regel harmlos und meist ein ganz natürlicher Bestandteil der Bewegungen“, erklärt Harald Kriener, Sportphysiotherapeut in Amstetten (NÖ).