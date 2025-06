30 Kilo weniger! „So habe ich es geschafft“

Warum ist das Frühstück beim Abnehmen so wichtig?

Die beim Verdauen erzeugte Wärmeproduktion ist in der Früh doppelt so hoch wie am Abend, unabhängig von der Energiemenge. Das konnten deutsche Forscher belegen. Zudem steigen Insulin- und Blutzuckerspiegel nach dem Frühstück deutlich geringer als am Abend. Hingegen führt Breakfast-Cancelling zu verstärktem Hungergefühl während des Tages, was Heißhungerattacken begünstigt.