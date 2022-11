Russisches „Z“-Symbol prangt „mitten in Wien“

Brisantes Propaganda-Symbol

Das „Z“ tauchte unmittelbar nach Kriegsbeginn auf Fahrzeugen der russischen Streitkräfte in der Ukraine auf: Das Militär kann so erkennen, woher die jeweilige Truppe stammt. Außerdem sollen so eigene Einheiten vor „Friendly Fire“, also Beschuss aus den eigenen Reihen, geschützt werden. Inzwischen erscheint das Zeichen an allen möglichen Orten: Längst ist es in Russland zum Propaganda-Symbol für den Krieg geworden.