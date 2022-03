Turner mit Kriegssymbol: Nun drohen harte Strafen!

Der russische Kunstturner Ivan Kuliak hat beim Weltcup in Doha für einen Skandal gesorgt und muss mit Konsequenzen rechnen. Bei der Siegerehrung am Barren hatte der 20-Jährige auf seinem Trikot anstelle des Wappens ein „Z“ als Zeichen der Unterstützung für den Krieg Russlands in der Ukraine getragen.