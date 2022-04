Deutschland: 140 Verfahren gegen Kriegsbefürworter

In Nordrhein-Westfalen wurden dem Bericht nach 37 Ermittlungsverfahren bekannt, „davon hatten 22 Ermittlungsvorgänge das ‚Z-Symbol‘ als Zeichen der Solidarität mit den russischen Militärbefehlshabern zum Inhalt“, zitierte das RedaktionsNetzwerk eine Ministeriumssprecherin. In Hamburg ging es in 16 von 17 Fällen um das „Z“.