Lettland verbietet Z-Symbol bei Veranstaltungen

In Lettland ist die Verwendung des Z-Symbols bei öffentlichen Veranstaltungen künftig verboten. Der Buchstabe wird von Befürwortern des russischen Angriffskriegs in der Ukraine genutzt. Das Parlament in Riga beschloss am Donnerstag eine Gesetzesänderung, nach der das auf russischen Militärfahrzeugen im Kriegsgebiet zu sehende Symbol ebenso wenig gezeigt werden darf wie das „V“, das für „sila v pravde“ („Die Kraft liegt in der Wahrheit“) steht, oder andere ähnliche Symbole.