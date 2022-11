Raumfahrtzentrum DLR setzt auf Know-how aus Tirol

Einer der bisher größten Quantencomputer-Aufträge

Der DLR-Auftrag sei den Recherchen des Unternehmens zufolge einer der größten, die in dem Bereich bisher vergeben worden seien, sagte Hauser. Insgesamt fünf Quantencomputer sollen in den kommenden Jahren in Hamburg entstehen. An zwei sind die Innsbrucker beteiligt. Wie viel der Gesamtauftragssumme nach Tirol fließen wird, dürfe man aus vertraglichen Gründen in Abstimmung mit dem DLR nicht sagen, so Hauser, die für das Unternehmen auch durch diesen „sehr gut finanzierten Auftrag“ für das Jahr 2023 einen Gewinn erwartet.