Big Ben soll ab November wieder dauerhaft schlagen

Vom renovierten Glockenturm des britischen Parlaments in London sollen ab Mitte November wieder die weltberühmten Glockenschläge zu hören sein. Das zweiminütige Schweigen um 11 Uhr am Remembrance Sunday (13. November) zum Gedenken an die Gefallenen werde die offizielle Rückkehr des Glockenschlags mit zwölf Schlägen von Big Ben einleiten. Der dauerhafte Betrieb stehe allerdings unter dem Vorbehalt erfolgreicher Tests.