Nordkorea feuert mehrere Raketen Richtung Südkorea

Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben am Mittwoch mindestens 23 Raketen abgefeuert - so viele wie noch nie an einem Tag. Sie seien von der nordkoreanischen Ost- beziehungsweise Westküste gestartet worden, teilte am Mittwoch das Militär in Seoul mit. Zuvor hatte Nordkorea in diesem Jahr insgesamt 17 Raketen abgefeuert.