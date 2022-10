Nordkorea testete erneut zwei Langstrecken-Raketen

Trotz internationaler Proteste hat Nordkorea seine Serie an Raketentests fortgesetzt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, habe Machthaber Kim Jong Un bereits am Mittwoch dem Abschuss zweier Langstrecken-Marschflugkörper beigewohnt und sich sehr zufrieden gezeigt.