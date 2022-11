Bürgermeister ist zum 2. Mal den Führerschein los

Drei Bier sollen es gewesen sein, die Keutschachs Bürgermeister Gerhard Oleschko (TK) am Allerheiligentag trank. „Zur Feier meines kürzlichen Geburtstages und einer überstandenen schweren Corona-Erkrankung“, sagt er. Okay, soll sein. Blöd nur, dass Oleschko dann in Klagenfurt ins Auto stieg, um nach Hause zu fahren.