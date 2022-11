Gewaltexzesse im ganzen Land in der Halloweennacht

Brandstiftung in der Halloweennacht steht in der Gemeinde Gurk (Bezirk St. Veit an der Glan) im Raum. Ein Carport aus Holz ging in Flammen auf, zwei Fahrzeuge wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Eine Anrainerin und Zeugin will eigenen Angaben zufolge verkleidete Kinder oder Jugendliche in der Nähe des Tatorts gesehen haben. Die Polizei ermittelt und sucht weitere Zeugen.