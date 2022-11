Brand zerstört mehrere Autos in Gurker Wohnanlage

Kurz nach 22 Uhr heulten am Montagabend im Gurktal die Sirenen. Aus noch unbekannter Ursache brach in einem Carport in einer Mehrparteienwohnhausanlage in Gurk ein Feuer aus. Fünfzig Mann der freiwilligen Feuerwehren Gurk, Straßburg, Pisweg und Zweinitz versuchten den Brand einzudämmen.