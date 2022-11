Nächtliche Böller und Schlägereien auch in Wels

Großaufgebot in der Traungasse

Etwa eine Stunde später mussten die Welser Einsatzkräfte wieder mit einem Großaufgebot in die Traungasse fahren, da es laut Anzeiger zu einer größeren Schlägerei kam. Auch hier musste eine Person vorübergehend festgenommen werden. Die Lokale in der Hafergasse und Traungasse waren bis zur Sperrstunde sehr gut besucht. Die anwesenden Personen vor den Lokalen waren teilweise stark alkoholisiert und aggressiv gegenüber den Beamten.