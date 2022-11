Graz: Schlägerei bei Disco endet mit Festnahme

Halloween-Bilanz in Graz: Bei einer Disco in Puntigam eskalierte eine Schlägerei, ein 17-Jähriger wurde festgenommen. In Wetzelsdorf brannte ein Balkon - vermutlich wegen eines Feuerwerkskörpers. Insgesamt fällt die Bilanz aber - anders als in Linz, Klagenfurt und Salzburg - ruhig aus.