EU-Kartellamt nimmt Google Play Store ins Visier

Unabhängig davon kündigte Google am Donnerstag an, gegen eine Rekordstrafe von 4,1 Milliarden Euro beim obersten europäischen Gericht Berufung einzulegen. Ein untergeordnetes Gericht hatte die Beschwerde des Konzerns im vergangenen Monat abgewiesen. Das in Luxemburg ansässige Gericht hatte die Entscheidung der Kommission aus dem Jahr 2018 im Großen und Ganzen gestützt, die Geldbuße jedoch von 4,34 Milliarden auf 4,125 Milliarden Euro gekürzt. „Wir bereiten unsere Berufung vor. Die Frist für das Gericht ist der 1. Dezember“, sagte ein Google-Sprecher.