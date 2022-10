16 Flüchtlinge können Asylzelte in Tirol verlassen

Werden Zelte nun abgebaut?

Dornauer, in der schwarz-roten Landesregierung für die Flüchtlingsagenden zuständig, hatte am Mittwoch angekündigt, sich um die anderweitige Unterbringung der Asylwerber zu kümmern. Auch will er, dass die Zelte abgebaut werden. Der SPÖ-Politiker stehe mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in Kontakt. Man befinde sich in „guter Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Innenministerium“, so Tirols SP-Chef. Ob nun tatsächlich auch das Abbauen der Zelte folgt, ist derzeit noch unklar. Dornauer wollte jedenfalls verhindern, dass nach dem Verlassen der 16 Asylwerber „am nächsten Tag“ wieder neue hinzukommen.