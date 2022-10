Ärger in Tirol, weil Bund mit Zelten Ernst macht

Der Bund macht Druck und will ab Donnerstag auch in Tirol Zelte für die Unterbringung von Flüchtlingen aufbauen. In Tirol sorgt diese Ankündigung für Unverständnis und Ärger. „Nicht nachvollziehbar“, sagt Sozial-Landesrätin Gabriele Fischer. Der Absamer Bürgermeister erwägt sogar eine Anzeige.