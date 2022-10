Das gab´s noch nie: Campingplatz in Graz geplant

Das Ibis am Hauptbahnhof wiederum sperrt zu, wenn die Silvesterböller geschossen werden. Wie es dort weitergeht, ist noch unklar. Anfang November sperrt indes das Ibis Styles neu am Waltendorfer Gürtel auf (früher Mercure). Schon lange geredet wird über den A2Z-Wolkenkratzer am Autobahnzubringer in Liebenau - darin würde laut Plan ebenfalls ein Hotel einziehen. Am Jakominiplatz recht neu die Tore geöffnet hat das Motel One. Übrigens in feinster Gesellschaft. Denn darin befindet sich auch das Dorotheum.