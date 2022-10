Schirm klappte ein: Paragleiter schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall am Sonntagnachmittag. Der 26-Jährige startete seinen Paragleitflug beim Ebnerfeld im Bereich der Faschingalm auf einer Seehöhe von rund 1500 Meter. „Beim Anflug auf den Landeplatz in Gaimberg klappte in einer Flughöhe von vier Meter der Schirm zusammen“, heißt es von der Polizei.