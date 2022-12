Wenn Männer „schwanger“ werden

Grund zur Sorge besteht in der Regel aber nicht, wie Prof. Reininghaus bekräftigt: „Es handelt sich dabei um keine psychische Erkrankung per se. In einigen Kulturen gilt es vielmehr als Ritual zur Vorbereitung und Einstimmung auf das Kind.“ Der Partner habe so die Möglichkeit, sich umfangreicher mit dem Ungeboren auseinanderzusetzen und von Beginn an eine intensivere Beziehung aufzubauen. Daher auch die Bezeichnung als Couvade-Syndrom, welches sich ans französische Wort „couver“ anlehnt und als „bemuttern“ oder „ausbrüten“ verstehen lässt.