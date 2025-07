Diese Band „bedroht nationale Sicherheit“ Ungarns

Mit anti-israelischen Parolen haben Ende Juni eine britische und eine irische Band beim berühmten Glastonbury-Festival in England für einen Eklat gesorgt, der auch die den Sender BBC, der live übertrug, in Erklärungsnot brachte. Während gegen die Musikgruppen strafrechtlich ermittelt wird, sehen sich die Mitglieder mit Einreisesperren in den USA und nun auch in Ungarn konfrontiert. Die Regierung in Budapest will damit eigenen Worten zufolge eine „ernsthafte Gefährdung der nationalen Sicherheit“ abwenden.